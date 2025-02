Fora do All-Star Game 2025, Luka Doncic está de volta na NBA. JJ Redick, técnico do Lakers, trouxe uma notícia animadora para os torcedores da franquia antes do duelo contra o Charlotte Hornets, na madrugada desta quinta-feira (20). Segundo o comandante, o esloveno pode atuar normalmente, sem qualquer tipo de restrição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na época em que foi trocado pelo Dallas Mavericks, Luka Doncic ainda se recuperava de uma lesão. O novo reforço da franquia de Los Angeles perdeu cerca de seis semanas devido a um problema na panturrilha, mas agora está pronto para jogar uma partida completa da NBA.

- Ele está bem. Esses cinco, seis dias extras de pausa para o All-Star foram bons para ele. Seus minutos aumentarão amanhã (no duelo contra o Hornets), e não acho que haverá restrições daqui para frente - disse Redick.

continua após a publicidade

Doncic marca duplo-duplo, mas Lakers perde para o Hornets em casa

Apesar da derrota do Los Angeles Lakers, o astro atuou por 33 minutos e começou a mostrar a que veio. Luka Doncic terminou a noite com um duplo-duplo de 14 pontos, 11 rebotes e ainda distribuiu oito assistências.

A boa atuação do esloveno, no entanto, não foi suficiente para garantir a vitória. O Lakers perdeu para o Charlotte Hornets por 100 a 97, em plena Crypto Arena. Além de Doncic, LeBron James também somou um duplo-duplo de 26 pontos e 11 assistências.

continua após a publicidade

O jogo marcou o retorno da NBA após a pausa para o All-Star Weekend. Com a derrota, o Lakers caiu para o quinto lugar na tabela da Conferência Oeste, com um recorde de 32 vitórias e 21 derrotas.

➡️ NBA All-Star: campeão do torneio de enterradas supera Michael Jordan

Em busca da recuperação e com Luka Doncic saudável, o Los Angeles Lakers volta às quadras nesta madrugada de quinta para sexta-feira (21). O duelo, que terá início a partir das 00h (de Brasília), será frente ao Portland Trail Blazers, no Moda Center, em Portland (EUA).