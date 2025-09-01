Ex-Warriors, Thompson admite brigas com Curry e Green na NBA

A dinastia do Golden State Warriors contou com o destaque dos Splash Brothers, como ficou conhecida a dupla entre Klay Thompson e Stephen Curry, além de Draymond Green. Apesar do sucesso na NBA, o ala do Dallas Mavericks revelou que sua passagem pela equipe foi marcada por diversos desentendimentos entre o trio e o técnico Steve Kerr. O camisa 11 abriu o jogo sobre a relação em entrevista ao podcast "Showtime With Coop".

No Warriors entre 2011 e 2024, o astro explicou que, apesar da aparente harmonia vista pelo público, o grupo que conquistou quatro títulos da NBA enfrentou sérias divergências internas. Thompson deixou a equipe californiana após não chegar a um acordo para renovação de contrato durante a offseason deste ano.

— Entre nós, sempre houve muitas brigas. Tiveram muitas palavras ruins ditas e muitos sentimentos feridos. Mas, no fim do dia, nós sabemos que queríamos apenas vencer. Quando você ergue um banner (de campeão), você pode deixar para trás todas as coisas que você passa com seus irmãos — disse Thompson.

O ex-Warriors detalhou que os conflitos ocorreram em diferentes momentos e entre vários integrantes da equipe. Embora nem sempre tenham concordado, Thompson destacou os problemas entre os ex-companheiros não afetavam o desempenho em quadra.

— Em alguns momentos existiu um atrito entre mim e Draymond, outros entre mim e Steph, outros entre mim e o treinador. Faz parte. E você cresce com isso. Você é homem o suficiente para deixar tudo isso fora da quadra e ser profissional — afirmou.

Stephen Curry e Draymond Green em jogo do Golden State Warriors contra o Orlando Magic na NBA (Foto: Kelley L Cox/Imagn Images)

Com Thompson, o Warriors viveu anos de ouro na NBA

Klay Thompson foi selecionado por Golden State no NBA Draft de 2011 e permaneceu na franquia por 13 temporadas. Ao lado de Curry e Green, ele formou o núcleo principal do time que, sob comando de Kerr, transformou o Warriors em uma das equipes mais dominantes da liga.

Na temporada 2014/15, o trio liderou o time de San Francisco ao seu primeiro título após 40 anos. Depois de perderem as finais no ano seguinte para o Cleveland Cavaliers, a equipe contratou Kevin Durant e conquistou mais dois campeonatos, dessa vez, consecutivos.

Em 2022, quando já não se falava de dinastia, o Warriors contou com a volta de Thompson de graves lesões para empilhar o sétimo título na NBA. Sem Durant no elenco, Curry dominou a série de seis jogos contra o Boston Celtics e conquistou seu primeiro prêmio de MVP das finais. Durante sua passagem pelo Warriors, Thompson formou com Curry a dupla conhecida como "Splash Brothers", considerada por muitos como a melhor parceria de arremessadores da história da NBA.

Atualmente, Thompson defende o Dallas Mavericks, onde busca seu quinto título junto de Kyrie Irving e Anthony Davis. Enquanto isso, seus ex-companheiros Curry e Green, ainda com o técnico Kerr, permanecem em San Francisco com o reforço de Jimmy Butler, contratado no início de 2025, na busca pelo oitavo campeonato da história da franquia.