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NBA: Bulls dispensa jogador após comentário homofóbico

O ala-armador chegou na franquia em fevereiro

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Isabella Zuppo
São Paulo
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/03/2026
08:56
Jaden Ivey pelo Chicago Bulls na NBA (Foto: Reprodução X)
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O Chicago Bulls anunciou a dispensa do armador Jaden Ivey na última segunda-feira (30). A decisão da franquia ocorreu após comentários homofóbicos feitos pelo jogador durante uma transmissão ao vivo de 45 minutos em seu perfil no Instagram, na qual o camisa 31 criticou a NBA por celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+.

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Na live, Ivey classificou as ações de inclusão da liga como uma celebração da "injustiça". Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN, a diretoria dos Bulls acionou a NBA logo após o término da transmissão para alinhar os trâmites jurídicos da rescisão contratual.

Jaden Ivey pelo Chicago Bulls na NBA (Foto: Reprodução X)
Jaden Ivey pelo Chicago Bulls na NBA (Foto: Reprodução X)

— O mundo pode exaltar a comunidade LGBTQ+, certo? Eles proclamam o Mês do Orgulho — e a NBA também. Eles mostram isso ao mundo e dizem: "Venham se juntar a nós para celebrar a injustiça". Espalham isso em outdoors e nas ruas. Injustiça! Mas por que alguém não pode pregar o que é certo? Por que sou chamado de maluco? — declarou o jogador nas redes sociais.

Ivey chegou aos Bulls em uma troca com o Detroit Pistons no mês passado. No entanto, o armador participou de apenas quatro jogos pela equipe antes de ser afastado do restante da temporada 2025/26 devido a uma lesão no joelho esquerdo.

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Como o jogador estava no último ano de seu contrato na NBA, avaliado em US$ 10,1 milhões, e a franquia de Chicago já não indicava que renovaria o vínculo, a dispensa não terá impacto na folha salarial de 2026/27.

Spurs vence Bulls com bela atuação de Wemby

O San Antonio Spurs derrotou o Chicago Bulls na última segunda-feira (30) por 129 a 114. Enquanto a equipe do Texas embala sua nona vitória consecutiva na temporada, a franquia de Illinois amarga a quarta derrota seguida. Já sem chances matemáticas de avançar aos playoffs, os Bulls ocupam a 12ª posição na Conferência Leste, com um retrospecto de 29 vitórias e 46 derrotas.

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O destaque da partida ficou para o pivô Victor Wembanyama, que precisou de apenas oito minutos no Frost Bank Center para registrar dez pontos e dez rebotes, estabelecendo o recorde de duplo-duplo mais rápido da história da NBA. No total da partida, o francês anotou 41 pontos, 16 rebotes, quatro assistências e três tocos.

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