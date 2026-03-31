NBA: Bulls dispensa jogador após comentário homofóbico

O Chicago Bulls anunciou a dispensa do armador Jaden Ivey na última segunda-feira (30). A decisão da franquia ocorreu após comentários homofóbicos feitos pelo jogador durante uma transmissão ao vivo de 45 minutos em seu perfil no Instagram, na qual o camisa 31 criticou a NBA por celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na live, Ivey classificou as ações de inclusão da liga como uma celebração da "injustiça". Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN, a diretoria dos Bulls acionou a NBA logo após o término da transmissão para alinhar os trâmites jurídicos da rescisão contratual.

Jaden Ivey pelo Chicago Bulls na NBA (Foto: Reprodução X)

— O mundo pode exaltar a comunidade LGBTQ+, certo? Eles proclamam o Mês do Orgulho — e a NBA também. Eles mostram isso ao mundo e dizem: "Venham se juntar a nós para celebrar a injustiça". Espalham isso em outdoors e nas ruas. Injustiça! Mas por que alguém não pode pregar o que é certo? Por que sou chamado de maluco? — declarou o jogador nas redes sociais.

Jaden Ivey calls out the NBA for celebrating Pride Month



"The world proclaims LGBTQ, right? They proclaim Pride Month—and the NBA does too. They show it to the world. They say, 'Come join us for Pride Month, to celebrate unrighteousness.'"



(@esidery)



pic.twitter.com/k3RPCv7IAC — NBACentral (@TheDunkCentral) March 30, 2026

Ivey chegou aos Bulls em uma troca com o Detroit Pistons no mês passado. No entanto, o armador participou de apenas quatro jogos pela equipe antes de ser afastado do restante da temporada 2025/26 devido a uma lesão no joelho esquerdo.

continua após a publicidade

Como o jogador estava no último ano de seu contrato na NBA, avaliado em US$ 10,1 milhões, e a franquia de Chicago já não indicava que renovaria o vínculo, a dispensa não terá impacto na folha salarial de 2026/27.

Spurs vence Bulls com bela atuação de Wemby

O San Antonio Spurs derrotou o Chicago Bulls na última segunda-feira (30) por 129 a 114. Enquanto a equipe do Texas embala sua nona vitória consecutiva na temporada, a franquia de Illinois amarga a quarta derrota seguida. Já sem chances matemáticas de avançar aos playoffs, os Bulls ocupam a 12ª posição na Conferência Leste, com um retrospecto de 29 vitórias e 46 derrotas.

continua após a publicidade

O destaque da partida ficou para o pivô Victor Wembanyama, que precisou de apenas oito minutos no Frost Bank Center para registrar dez pontos e dez rebotes, estabelecendo o recorde de duplo-duplo mais rápido da história da NBA. No total da partida, o francês anotou 41 pontos, 16 rebotes, quatro assistências e três tocos.