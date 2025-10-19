Kevin Durant derruba LeBron James e se torna o jogador ‘mais rico’ da NBA; veja

O astro Kevin Durant acertou neste domingo (19) uma extensão de contrato com o Houston Rockets. Com o acordo, Durant ultrapassou LeBron James e se tornou o jogador com o maior ganho acumulado em salários (atuais e futuros) na história da NBA. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista da ESPN americana, Shams Charania.

Kevin Durant é agora o jogador com mais ganhos acumulados da NBA

Segundo Charania, Durant assinou uma extensão de dois anos, no valor de US$ 90 milhões (cerca de R$ 495 milhões). O novo vínculo inclui uma "player option" (opção do jogador) para a temporada 2027-28, dando a KD o controle sobre seu último ano de contrato.

Ao somar os US$ 90 milhões ao seu contrato vigente, Kevin Durant agora tem um ganho total de carreira projetado em US$ 598,2 milhões.

Com esse número, ele supera oficialmente o total de LeBron James, que acumula US$ 583,9 milhões em salários garantidos ao longo de sua carreira, e que liderava essa lista há anos.

Durant, que chegou ao Houston Rockets em junho deste ano (após uma troca bombástica que o tirou do Phoenix Suns), sela seu compromisso de longo prazo com a franquia texana, que busca voltar ao topo da liga com o veterano no comando.

A lista não inclui os ganhos bilionários com patrocínios, publicidade e investimentos pessoais. Neste quesito, LeBron James ainda lidera com folga, sendo um dos atletas mais ricos do mundo graças aos seus acordos com a Nike e outros empreendimentos.