Protagonista do Mundial de Clubes, Cole Palmer tem histórico decisivo em finais com Manchester City e Chelsea. Na decisão do inédito torneio da Fifa, o inglês marcou dois gols e contribuiu com uma assistência para João Pedro contra o PSG.

Em 2023/2024, Palmer marcou gols nas finais da Supercopa da Inglaterra e na Supercopa da Europa quando vestia a camisa do Manchester City. Em ambas as ocasiões, a equipe de Pep Guardiola foi campeã nos pênaltis após dois empates por 1 a 1 nas decisões.

Na última temporada, Palmer foi decisivo mais uma vez na final da Conference League com duas assistências para os dois primeiros gols do Chelsea sobre o Betis. Os Blues perdiam por 1 a 0, e o camisa 10 foi o responsável por ser o garçom do início da reação dos ingleses.

Com a grande atuação na final do Mundial de Clubes, Cole Palmer chega em sua quarta decisão sendo protagonista e provando não se esconder nas horas mais importantes. Aos 23 anos, se credencia como um dos maiores de sua geração.

Palmer não decide apenas uma final

Em sua segunda temporada no Chelsea, Cole Palmer só não foi decisivo apenas na final da Copa da Inglaterra em 2023/2024. Na ocasião, os Blues encaram o Liverpool e foram derrotados por 1 a 0 com gol de Van Dijk no segundo tempo da prorrogação.

