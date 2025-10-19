Hélio dos Anjos não garante permanência no Náutico e avalia futuro

O técnico Hélio dos Anjos conseguiu o acesso com o Náutico para a Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador foi contratado com esse objetivo e, mais uma vez, alcançou a meta estabelecida pela diretoria em seu retorno.

Apesar do bom desempenho da equipe, Hélio dos Anjos confirmou, em entrevista exclusiva ao LANCE!, que não pretende seguir no clube caso a oposição vença as eleições. O grupo opositor é liderado pelos ex-presidentes Edno Melo e Diógenes Braga.

— Totalmente definida. E eu faço isso mesmo sabendo do que devo ao Náutico, do que o clube fez por mim, do que me deu de chance e do que representa na minha vida. Mas o desgaste na época, em 2019, 2020 e 2021, com esse grupo que hoje é oposição, foi muito grande. Foi muito grande, inclusive em casos que chegaram à justiça. E eu não posso, com a forma que tenho de trabalhar e conduzir minha vida, me relacionar profissionalmente com pessoas que, no fundo, não me ajudaram em nada — disse Hélio.

Para o treinador, os anos de vivência em campo e nos bastidores pesam mais do que breves períodos de convivência, e ele deixa claro que, caso essas pessoas retornem, não há espaço para a continuidade do seu trabalho. Ao mesmo tempo, ressalta que a decisão final não depende dele, mas sim do processo eleitoral do clube, que será realizado em novembro.

— Mas os 40 anos de futebol representaram muito mais, na época, com 38, 37 anos, do que um ano ou um ano e meio convivendo com eles. Então, vejo como muito difícil que essas pessoas voltem para o clube. Caso aconteça, eu não sou dono do clube; temos uma eleição. Se realmente ocorrer, não há a mínima possibilidade de continuarmos um trabalho com essas pessoas — completa.

Propostas de outros clubes

Guilherme dos Anjos, filho e auxiliar de Hélio dos Anjos, afirmou que decisões sobre a continuidade no clube estão sendo cuidadosamente avaliadas. Reuniões recentes reforçaram a tranquilidade da dupla quanto às negociações e à condução do projeto.

— Temos algumas pessoas que nos auxiliam a delinear situações na nossa carreira. Hoje, Stephanie Finger é nossa empresária, uma pessoa com quem conversamos constantemente. Na última semana, já tivemos reuniões com ela, e estamos tranquilos — disse.

O auxiliar também sinalizou abertura para oportunidades no mercado, mas reafirmou o desejo de permanecer no Náutico, clube em que se sentem valorizados e felizes. Guilherme ressaltou que qualquer decisão será tomada em conjunto com os profissionais que acompanham seu processo, sempre com respeito às equipes interessadas e às circunstâncias necessárias para firmar contratos.

— O professor e eu temos a vontade de permanecer no Náutico, mas, claro, há circunstâncias necessárias para nossa continuidade, que estão sendo discutidas, como mencionamos nesta entrevista. Também estamos naturalmente abertos a escutar o mercado, mantendo respeito por todas as equipes que nos procuram. Fechar contrato depende de outras circunstâncias. A nossa ideia é manter o projeto em um lugar onde estamos muito felizes, que é o Náutico, e vamos avaliar o desfecho em conjunto com os profissionais que participam desse processo — finalizou.

Números de Hélio dos Anjos

Hélio dos Anjos pelo Náutico em 2025

25 jogos 11V | 8E | 6D 55% de aproveitamento 31 gols marcados (1.2 por jogo) 17 gols sofridos (0.7 por jogo)

Hélio dos Anjos pelo Náutico

112 jogos 49V | 34E | 29D 54% de aproveitamento 152 gols marcados (1.4 por jogo) 113 gols sofridos (1.0 por jogo)

