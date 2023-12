Restrições para as mulheres

As mulheres nascidas na Arábia Saudita precisam usar roupas pretas que cobrem o corpo todo, os abayas. Para os cabelos, elas são obrigadas a usar o hijab. As turistas não precisam usar as vestimentas das locais, mas não podem usar roupas que mostrem muitas partes do corpo, como ombros, joelhos e barriga.