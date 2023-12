O Urawa Red Diamonds recebe o Manchester City nesta terça-feira (19), pela semifinal do Mundial de Clubes. A bola vai rolar a partir das 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, com transmissão da Globo (TV aberta), Cazé TV (Youtube), Globoplay e Fifa+ (streaming).