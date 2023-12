➡️ Europa League: sorteio define os confrontos dos 16 avos de final



⚽ PARIS SAINT-GERMAIN x REAL SOCIEDAD

Um dos jogos mais equilibrados, o PSG de Mbappé duela com a Real Sociedad. O grande trabalho feito por Imanol Alguacil faz com que as chances dos espanhóis de avançarem não seja pequena, além do fato de ser muito forte no Anoeta. Porém, há de se levar em consideração que o Paris é um time mais frequente na competição, e tem mais possibilidades de entender as circunstâncias de um jogo de mata-mata.