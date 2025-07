Romário elege seus técnicos preferidos no Brasil; veja os nomes

Durante a transmissão da CazéTV antes da final do Mundial de Clubes, neste domingo (13), o ex-atacante Romário não ficou em cima do muro. Ao ser questionado sobre o nível dos treinadores no país, o Baixinho fez críticas, mas fez questão de salvar alguns nomes.

continua após a publicidade

Romário elegeu os técnicos brasileiros que ele prefere: Renato Gaúcho e Fernando Diniz.

'Estamos muito atrasados': a crítica de Romário

Para o Baixinho, a vinda de um técnico como Ancelotti é importante para o futebol brasileiro agregar experiência, pois, segundo ele, o nível dos treinadores locais está abaixo do ideal.

— Eu acredito muito nessa proximidade que vamos ter com o Ancelotti na Copa do Mundo, nesse um ano e pouco, pra ele trazer sua experiência, principalmente uma experiência vitoriosa. Porque, realmente, nós estamos muito aquém, muito atrasados em relação aos treinadores [de fora] — criticou Romário.

continua após a publicidade

Renato e Diniz são os preferidos do Baixinho

Apesar da crítica geral, Romário fez questão de citar dois nomes que, para ele, se destacam no cenário nacional.

— Eu, particularmente, tenho preferência por alguns. Um, particularmente, não é só porque é meu amigo, mas mostrou aqui: Renato Gaúcho, é um treinador diferenciado — disse, elogiando o trabalho do técnico do Fluminense no Mundial.

Renato durante jogo entre Fluminense e Ulsan, no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Merçon/FFC)

— O próprio Fernando Diniz é um cara que eu gosto, gosto de ver o jeito do time dele jogar — completou, citando o ex-técnico do Fluminense e da Seleção.

continua após a publicidade

Fernando Diniz comemorando a vitória do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional