Sem Mbappé, Real Madrid é escalado com novidades na estreia do Mundial

O Real Madrid é escalado com novidades na estreia do Mundial de Clubes, mas também de Xabi Alonso no comando da equipe merengue diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita. A grande surpresa é a presença de Gonzalo no lugar de Mbappé, que não se recuperou de uma febre e está fora até do banco de reservas.

Com isso, o Real Madrid entra em campo com Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Asencio, Fran Garica; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo e Vini Jr. Apesar de algumas mudanças, o treinandor mantém a formação tática que vinha sendo utilizada por Carlo Ancelotti.

Reforços na janela de transferências do Real Madrid para o Mundial, Alexander-Arnold e Huijsen iniciam entre os titulares. Apesar do pouco tempo de treino, a dupla se beneficiou da larga lista de jogadores que se recuperam de lesões e que não jogam há meses, como Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba e Mendy.

Nas últimas horas, Mbappé era dúvida por conta de febre e dores no corpo, e o francês não se recuperou e não foi relacionado. Em coletiva, Xabi Alonso havia dito que a presença do atacante seria uma decisão de última hora, mas que iria esperar pelo atleta.

Outra dúvida que pairava no ar seria com relação a presença de Rodrygo na equipe titular, e o brasileiro convenceu Xabi Alonso de que merecia um lugar entre os 11. Com isso, Arda Güler inicia a partida no banco de reservas.

Como vem o Al-Hilal, adversário do Real Madrid no Mundial

O Al-Hilal também conta com um estreante: o técnico Simone Inzaghi. O comandante italiano deixou a Inter de Milão após o vice-campeonato na Champions League para liderar o projeto da equipe saudita depois da saída de Jorge Jesus.

Com isso, o adversário do Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes entra em campo com Bono; João Cancelo, Koulibaly, Tambakti e Renan Lodi; Rúben Neves, Nasser Al-Dawsari, Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Al-Dawsari.

