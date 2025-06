Vaquinha do Corinthians paga nova parcela do estádio; veja quanto falta

A Gaviões da Fiel, organizadora da campanha Doe Arena, conhecida como "Vaquinha do Corinthians", anunciou que a 119ª parcela da dívida do clube alvinegro com a Caixa Econômica Federal foi paga neste sábado (22).

O financiamento coletivo visa quitar a dívida com a instituição financeira referente à Neo Química Arena, avaliada em R$ 700 milhões. A amortização do débito acontece de forma diária, com exceção dos finais de semana. A 119ª parcela custou R$ 6.015,11.

Lançada em novembro do ano passado, o prazo previsto para que a campanha fosse encerrada era maio. Entretanto, a torcida organizada conseguiu prorrogar a data até o dia 31 de dezembro de 2025. A Vaquinha do Corinthians arrecadou R$ 40.531.115,48.

O valor arrecadado até o momento representa 5,79% da meta da campanha. Ainda restam R$ 659.468.884,52 para que o objetivo seja atingido. A dívida tem origem em 2013, quando o banco estatal concedeu um empréstimo de R$ 400 milhões ao Corinthians para a construção do seu estádio, que foi utilizado na Copa do Mundo de 2014. Com o passar dos anos, os juros acumulados elevaram o montante para aproximadamente R$ 700 milhões.

Apesar de a quantia arrecadada ainda estar distante da meta, a torcida organizada afirma que a campanha já trouxe alívio para a situação financeira do clube em relação à dívida. Segundo um relatório divulgado no início deste mês, o valor obtido até agora representa uma economia anual de R$ 7 milhões em juros para o clube alvinegro.

Campanha visa pagar dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como doar para a Vaquinha do Corinthians

Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado. A arrecadação acontece por meio do site doearenacorinthians.com.br.

