FILADÉLFIA (EUA) - De forma serena, Richard Ríos foi um dos dois jogadores do Palmeiras a conceder entrevista na zona mista após a eliminação para o Chelsea, na noite da última sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

+ Chelsea e Weverton antecipam adeus de Estêvão do Palmeiras

Questionado a respeito das recentes sondagens do futebol europeu, o colombiano afirmou nãpo ter recebido nada oficialmente do clube e evitou comentar sobre o futuro na equipe paulista, onde possui contrato válido até dezembro de 2028.

- Só especulações mesmo. Eu acho que até agora não chegou nada no clube. Enquanto não chega nada no clube não é notificado nada para mim. Então, não tem como eu responder essa pergunta porque realmente não chegou nada concreto para mim - comentou o jogador.

continua após a publicidade

Ainda em 2024, para blindar o clube do assédio europeu, o Palmeiras renovou o contrato de Richard Ríos e fixou a multa rescisória em 100 milhões de euros. Apesar de saber que dificilmente receberá esse valor em uma eventual transferência, a diretoria ganha margem de negociação, como já ocorreu em outros casos recentes.

De acordo com apuração da reportagem, o Palmeiras sabe que terá dificuldades para manter o colombiano no elenco, mas trabalha nos bastidores para segurar o grupo atual. O clube perderá Estêvão, vendido justamente ao adversário da última sexta-feira, e Paulinho, que será submetido a nova cirurgia no retorno ao Brasil.

continua após a publicidade

Richard Ríos, meio-campista do Palmeiras, concedeu entrevista após derrota para o Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras de Richard Ríos da adeus ao Mundial

Com a derrota por 2 a 1 para o Chelsea nas quartas de final, o Palmeiras dá adeus ao Mundial de Clubes. A delegação embarca de volta ao Brasil ainda neste sábado, e a expectativa é que os jogadores recebam alguns dias de folga antes da retomada da temporada.

O próximo compromisso do Palmeiras será o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. A data do confronto, no entanto, ainda será divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol, organizadora da competição.