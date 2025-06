Recuperação na Champions serve de motivação para Atlético no Mundial

A estreia do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes da Fifa foi desastrosa. A goleada por 4 a 0 sofrida para o PSG, domingo (15), no Rose Bowl, em Los Angeles (EUA), já levanta preocupação quanto às chances de classificação da equipe espanhola no Grupo B, o do Botafogo, que, na primeira rodada, derrotou o Seattle Sounders por 2 a 1.

O Atlético de Madrid, no entanto, se espelha numa situação semelhante que viveu nesta temporada para acreditar na reabilitação já a partir do jogo desta quinta-feira (19), contra o Seattle Sounders, em Seattle (EUA), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Mundial.

Na primeira fase da Champions League, com novo formato, em que 32 equipes buscavam as oito primeiras colocações para se classificar diretamente para as oitavas de final, o Atlético de Madrid foi goleado também por 4 a 0 pelo Benfica, no Estádio da Luz, em Lisboa, logo na segunda rodada. Para piorar a situação, os colchoneros, que haviam vencido o RB Leipiz por 2 a 1, na estreia, foram derrotados novamente no terceiro jogo: 3 a 1 para o Lille, no Estádio Metropolitano, em Madri.

Pela Champions League, o Atlético de Madrid derrotou o PSG por 2 a 1, em Paris (Foto: Franck Fife/AFP)

A classificação estava seriamente ameaçada, já que o time conquistara apenas três pontos nos três primeiros jogos. Mas, a partir daí, a equipe de Diego Simeone emplacou uma sequência de cinco vitórias (uma delas justamente sobre o PSG, por 2 a 1, em Paris) e terminou a fase em quinto lugar, com 18 pontos. Nas oitavas de final, o Atlético de Madrid foi eliminado pelo rival Real Madrid nos pênaltis, após perder por 2 a 1 fora de casa e vencer por 1 a 0 no Metropolitano.

Técnico do Atlético de Madrid lamentou goleada na estreia no Mundial

Após a estreia no Mundial, domingo (15), o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, lamentou a goleada sofrida por 4 a 0 para o PSG, lembrando que o saldo de gols pode ser decisivo num grupo equilibrado e com poucos jogos:

- Essa dura derrota nos obriga a conseguir bons resultados. A diferença de gols é dura. Quatro gols são um montão - afirmou o técnico argentino.

As duas primeiras equipes de cada grupo se classificam para as oitavas de final do Mundial de Clubes, e os critérios de desempate são os seguintes: confronto direto, saldo de gols, gols marcados, desempenho disciplinar e sorteio.

O desempenho disciplinar é definido conforme esta pontuação: