Real Madrid tem desfalque de peso para ‘decisão’ no Mundial

O Real Madrid seguirá desfalcado de Kylian Mbappé para a "decisão" contra o RB Salzburg, no Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (25), o atacante voltou a treinar no campo com o elenco, mas ficou fora da lista de relacionados para a partida do técnico Xabi Alonso.

O atleta não participou dos dois primeiros jogos do Real Madrid no Mundial de Clubes por conta de uma gastroenterite, em que chegou a ser hospitalizado para se recuperar. Com apenas um treino no campo, Xabi Alonso opta por preservar o jogador de olho nas oitavas de final do torneio.

Com isso, Gonzalo García deve seguir na equipe titular do Real Madrid na 3ª rodada da fase de grupos do Mundial. O jovem assumiu o lugar do francês, marcou um gol na estreia diante do Al-Hilal e contribuiu com uma assistência contra o Pachuca.

Além de Mbappé, o Real Madrid segue sem contar com os retornos de Militão, Alaba e Dani Carvajal no Mundial de Clubes. A trio já treina com o grupo após recuperações de lesões complexas, mas não farão suas estreias diante do RB Salzburg.

Veja os relacionados do Real Madrid para a 3ª rodada do Mundial

Goleiros:

- Courtois

- Lunin

- Fran González

Defensores:

- Alexander-Arnold

- Lucas Vázquez

- Fran García

- Rüdiger

- Huisej

- Youssef

- Jacobo

Meias:

- Bellingham

- Valverde

- Modric

- Tchouameni

- Arda Güler

- Dani Ceballos

- Chema

- Mario Martín

Atacantes:

- Vini Jr

- Rodrygo

- Brahim Díaz

- Gonzalo García

- Victor Muñoz

