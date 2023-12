Com as ausências de Haaland e De Bruyne, Jack Grealish pode assumir o protagonismo no Manchester City contra o Fluminense na final do Mundial de Clubes. Aos 28 anos, o camisa 10 possui salário maior que todo o elenco do Tricolor das Laranjeiras, foi uma das contratações mais caras do futebol e teve momentos de altos e baixos na carreira.