Salário de Grealish no City é maior que toda a folha salarial do Fluminense

Os maiores salários do Manchester City



Cortados do Mundial de Clubes com problemas físicos, Kevin de Bruyne e Erling Haaland são donos dos maiores salários dos Citizens. O meia belga recebe R$ 10,7 milhões mensais, enquanto o atacante norueguês ganha R$ 10 milhões por mês.



Jack Grealish recebe o terceiro maior salário do elenco ao lado de Bernardo Silva. Ambos ganham R$ 8,05 milhões por mês.



Cabe destacar que os valores acima são referentes aos salários brutos dos jogadores, sem considerar o pagamento de impostos. Na Inglaterra, o salário líquido, aquele que realmente cai na conta dos atletas, costuma ser de 55% do valor total.