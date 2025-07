A Adidas, fornecedora da Fifa, revelou nesta segunda-feira (7) o modelo da bola que será utilizada na reta final do Mundial de Clubes. O novo modelo estará nas partidas da semifinal, entre Fluminense e Chelsea e Real Madrid e PSG, além de na decisão do torneio, no próximo dia 13.

A bola originalmente com traços vermelhos era uma homenagem à bandeira dos EUA, sede do Mundial e da próxima Copa do Mundo ao lado de Canadá e México. A substituição pelo dourado confere o caráter especial para a decisão do torneio.

"Glória sob as luzes da cidade", publicou a Adidas no Instagram. A bola tem a tecnologia "Precisionshell", um painel de 20 peças com ranhuras em relevo na parte externa da bola.

Tanto as duas semifinais, quanto a final serão disputas no estádio MetLife, em Nova Jérsey. Na terça-feira (8), o Tricolor das Laranjeiras e os Blues de Londres vão decidir se quem será a primeira vaga na final. No dia seguinte (9), é a vez de Real Madrid e Paris Saint-Germain disputarem quem avança.

