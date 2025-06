Mundial: Niko Kovac, este é Jhon Arias, do Fluminense

NOVA JERSEY (EUA) — Em coletiva antes da partida contra o Fluminense pelo Mundial, o teinador Niko Kovac, do Borussia Dortmund, afirmou não ter estudado individualmente a equipe tricolor. A pergunta se referia especificamente à Jhon Arias, um dos principais jogadores do time carioca e da seleção da Colômbia.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: acompanhe o dia da estreia do Fluminense no Mundial direto dos EUA

Tempo hábil houve, mas parece que o croata não deu a devida atenção ao camisa 21 tricolor, que começou o confronto desta terça-feira (17), pela primeria rodada, com muita liberdade para jogar. No decorrer do primeiro tempo, os alemães reforçaram a marcação no colombiano, que parecia não tomar conhecimento dos adversários. Mesmo quando a "muralha amarela" se erguia diante dele, Arias encontrava brechas para transpor os obstáculos.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Fluminense x Borussia (Foto: Lucas Merçon/ FFC)

Com simplicidade e qualidade técnica, o "Pelé Colombiano" fez o que quis na primeira etapa, dominada pelo Tricolor. Na segunda, com o cansaço tomando conta do time, o Flu teve menos chances, mas seguiu com a aplicação tática neecssária para anular o jogo rival.

continua após a publicidade

A torcida pediu Cano em campo e clamou à João de Deus. O artilheiro entrou nos minutos seguintes, aos 70, mas o padroeiro ficou apenas observando de um local ainda mais alto que o anel superior do MetLife Stadium.

Apesar de ter controlado a partida e se imposto diante de um gigante europeu, a grande atuação não foi coroada com a vitória. Por capricho do destino, o placar permaneceria incólume ao apito final, mas as impressões de Niko Kovac sobre Jhon Arias certamente são outras.