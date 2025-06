Palpite Fluminense x Ulsan HD – Mundial de Clubes – 21/06/2025

Fluminense e Ulsan HD se enfrentam na segunda rodada do Mundial de Clubes neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília). O Tricolor Carioca chega pressionado pela necessidade da vitória, enquanto o time sul-coreano tenta surpreender após largar com derrota na competição. O local da partida será no Estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey (EUA).

Palpite Fluminense x Ulsan HD

Na estreia, o Fluminense foi superior ao Borussia Dortmund durante os 90 minutos, mas não conseguiu balançar as redes e ficou apenas no empate. Já o Ulsan HD teve um desempenho pouco convincente diante do Mamelodi Sundowns e foi derrotado por 1 a 0.

Com base nas atuações da primeira rodada, é inegável que o time brasileiro demonstrou maior qualidade técnica. O Fluminense tem mais repertório ofensivo, jogadores mais qualificados e precisa dos três pontos para seguir vivo na briga pela vaga. O favoritismo é do clube carioca.

Nosso palpite para o jogo: Fluminense vence

Com base na excelente estreia do Tricolor Carioca no Mundial, o palpite Fluminense x Ulsan HD vai para a vitória do clube brasileiro na segunda rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Fluminense

Antes do início do Mundial, o Fluminense vivia seu melhor momento na temporada, ostentando uma sequência invicta de seis partidas e vindo de quatro vitórias consecutivas.

Na estreia, não decepcionou e foi muito melhor que seu primeiro oponente, o Borussia Dortmund. Na etapa inicial, teve oito finalizações contra apenas três da equipe europeia.

Após o intervalo, o jogo ficou mais equilibrado, com chances para os dois lados. No entanto, quem brilhou foram os goleiros Fábio e Kobel, que não deixaram a rede ser vazada e mantiveram o 0 a 0 no marcador final.

As últimas notícias do Ulsan HD

Por outro lado, o Ulsan HD está nesta competição por ter tido bons desempenhos nas últimas edições da Liga dos Campeões da AFC, mas não vive um grande momento na atual temporada.

Em sua primeira aparição no Mundial de Clubes, foi dominado taticamente pelo Mamelodi Sundowns. Apesar de ter finalizado nove vezes, apenas três acertaram o alvo, e a equipe teve apenas 32% de posse de bola.

No fim, terminou derrotado pelo clube sul-africano, que levou a melhor por 1 a 0, com gol marcado por Iqraam Rayners aos 36 minutos do primeiro tempo.



Onde assistir Fluminense x Ulsan HD?

A partida entre Fluminense e Ulsan HD terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.