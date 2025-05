Focado na final da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, Luis Enrique também projeta com entusiasmo a disputa do novo Mundial de Clubes. Em entrevista à FIFA, o técnico espanhol destacou o caráter inovador e o potencial da competição, que reunirá 32 clubes pela primeira vez em uma edição global e ampliada.

- É uma competição nova, mas emocionante. Pela primeira vez na história, será possível definir qual é o melhor clube do mundo entre os 32 classificados. Parece algo apaixonante - afirmou o treinador, que acredita que o torneio pode se transformar em um marco no calendário do futebol mundial.

Luis Enrique conversa com Vitinha em treino do PSG no Villa Park, na véspera da Champions League (Foto: Franck Fife/AFP)

Luis Enrique também apontou a diversidade de estilos como um dos atrativos do Mundial, mas reconheceu a vantagem dos clubes europeus.

- A maioria dos jogadores sul-americanos, africanos e asiáticos de alto nível está na Europa. É aqui que estão as ligas mais competitivas e, portanto, isso terá impacto direto na competição. Ainda assim, será uma festa do futebol para os torcedores do mundo todo - completou.

Sobre o momento do PSG, o treinador exaltou a evolução da equipe e falou sobre o desempenho da equipe de Paris na temporada.

- Estamos em um nível altíssimo. Melhoramos em relação à temporada passada, quando já ganhamos a liga, a Copa, a Supercopa e fomos semifinalistas da Champions. Somos um time jovem, mas com experiência, preparado para qualquer desafio - comentou o treinador.

O PSG está no Grupo B do torneio, ao lado de Botafogo, Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (EUA).