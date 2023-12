- Vocês estão prontos para encantar o mundo. Não tenham medo, não tenham vergonha. Tem que abraçar a nossa chance. É a libertação da favela do Brasil, da pobreza, do racismo, da exclusão social. A gente joga é para essa po%$#. Não tenham receio, vocês treinaram a vida inteira para isso - disse o técnico no vestiário.