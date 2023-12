CONFIRA CINCO MOTIVOS PARA ACREDITAR NO TÍTULO DO FLUMINENSE:



1️⃣ PREDESTINADO! O Fluminense conta com a estrela de John Kennedy, que marcou gol em todas as fases do mata-mata da Libertadores e já balançou as redes no Mundial. O jovem busca fazer mais uma vítima mundo a fora.



2️⃣ FALTA O GOL! Desde que chegou ao Fluminense em 2022, Germán Cano marcou pelo menos um gol em todas as competições que disputou em suas duas temporadas. Na semifinal do Mundial, o camisa 14 passou em branco, o que dificilmente deve acontecer novamente, segundo as estatísticas.



3️⃣ TORCIDA! Enquanto o Manchester City conta com o apoio de muitos locais, o Fluminense conta com milhares de torcedores que viajaram de diversos locais do Brasil para a Arábia Saudita. É um público mais fanático e que será ouvido na Joia da Coroa para incentivar seus atletas.



4️⃣ PREGUIÇA! Além da má fase na Inglaterra, os ingleses demonstraram uma cerca preguiça em determinados momentos da partida contra o Urawa Reds. No entanto, os Sky Blues não encontraram dificuldades para vencer um adversário tecnicamente muito fraco.



5️⃣ DESFALQUES DE PESO! Por conta de lesões, o Manchester City precisou cortar Haaland, De Bruyne e Doku do elenco que disputa o torneio intercontinental. A equipe de Pep Guardiola chega na decisão sem força máxima para encarar o campeão da Libertadores.