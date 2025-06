Palpite PSG x Atlético de Madrid – Mundial de Clubes – 15/06/2025

PSG e Atlético de Madrid se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes neste domingo (15), às 16h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente o atual campeão da Champions e a terceira maior potência do futebol espanhol. O local da partida será no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (EUA).

Palpite PSG x Atlético de Madrid

De um lado, o PSG conquistou recentemente seu primeiro título da Liga dos Campeões, após golear a Inter por 5 a 0 na decisão. Do outro, o Atlético de Madrid tenta se redimir de uma temporada 2024-25 abaixo das expectativas, em que terminou sem conquistar um título sequer.

Com o elenco entrosado e vivendo grande fase, o Paris Saint-Germain deve dominar as principais ações da partida contra o clube espanhol, e iniciar sua trajetória no Mundial com o pé direito.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do PSG

Em grande momento na temporada e embalado pelo título recente da Champions, o palpite PSG x Atlético de Madrid vai para a vitória do clube francês na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

1.90 na BetBoom

Odds foram consultadas em 11/06/2025 e estão sujeitas a alterações.

As últimas notícias do PSG

A temporada 2024-25 foi um sucesso completo para o PSG. O clube conquistou com facilidade os títulos da Ligue 1 e da Copa da França, além do inédito troféu da Champions.

Na final da Liga dos Campeões, atropelou a Inter de Milão na Allianz Arena, em Munique, goleando por 5 a 0 com gols de Hakimi, Doué (2x), Kvaratskhelia e Mayulu.

Agora no Mundial de Clubes, o time de Luís Enrique chega como um dos principais candidatos ao título, ao lado de Real Madrid e Manchester City.

As últimas notícias do Atlético de Madrid

Entre altos e baixos, o Atlético de Madrid começou bem a temporada 2024-25, mas terminou sem brigar por títulos. Chegou a liderar o Espanhol, mas acabou em 3º, atrás de Real Madrid e Barcelona.

Pra piorar, foi justamente essa dupla que cruzou o caminho do time nas copas. O Real eliminou o elenco de Simeone nas oitavas da Champions, enquanto o Barça levou a melhor na semifinal da Copa do Rei.

Com isso, o Atlético chega ao Mundial tentando salvar o ano, mesmo sem o embalo da maioria dos clubes europeus que estão participando.



Onde assistir PSG x Atlético de Madrid?

A partida entre PSG e Atlético de Madrid terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.