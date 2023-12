2- Segurança de Fábio: é bem verdade que o Al Ahly falhou ao perder chances claras de gol, mas também esbarrou em muitas defesas importantes do goleiro tricolor.



3- Papo no intervalo: se no primeiro tempo o Fluminense não conseguiu impor seu jogo, a história mudou depois da conversa no vestiário. O tricolor voltou a campo com outra postura, as substituições de Diniz funcionaram, e o time das Laranjeiras conseguiu buscar o resultado.



4- Individualidades: Jhon Arias, Martinelli e Marcelo foram os nomes de destaque do tricolor. O colombiano um verdadeiro motorzinho, incansável e brigando por cada lance. O camisa 8, leve, dominou o meio-campo, ditando ações e ritmo. O lateral, por sua vez, foi determinante no primeiro gol ao usar a experiência para garantir o pênalti que abriu o marcador.



5- Estrela de John Kennedy: pra fechar, ELE, o iluminado! Mais uma vez os holofotes se viraram para o jovem, que entrou em campo em meados do segundo tempo e precisou de 10 minutos para marcar o gol da classificação.