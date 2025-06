Chelsea e Benfica estão escalados com força máxima para duelo no Mundial

Chelsea e Benfica estão escalados com força máxima para o duelo de oitavas de final do Mundial de Clubes, neste sábado (28). As equipes de Enzo Maresca sonha com o segundo título na temporada, enquanto Bruno Lage busca ficar longe das críticas após o vice-campeonato nacional.

continua após a publicidade

➡️ Paulinho decide na prorrogação, Palmeiras elimina o Botafogo e avança no Mundial

Enzo Maresca optou por escalar a força máxima do Chelsea, e os Blues entrarão em campo com Robert Sánchez; Reece James, Badiashile, Colwill, Cucurella; Lavia, Caicedo, Enzo Fernández; Palmer, Delap e Pedro Neto.

Os ingleses não contam com Nicolas Jackson no banco de reservas por conta da expulsão do centroavante no jogo contra o Flamengo. Ainda assim, o Chelsea tem Andrey Santos como opção para o técnico Enzo Maresca, além de outros nomes conhecidos, como Madueke e Nkunku.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por outro lado, o Benfica também inicia o duelo com a base da equipe que foi titular contra o Bayern de Munique. Os portugueses estão escalados com Trubin, Aursnes, António Silva, Otamendi, Dahl; Florentino, Barreiro; Di María, Kokcu, Schjelderup; Pavlidis.

continua após a publicidade

Ex-Botafogo, Bruno Lage promoveu apenas duas mudanças em relação ao time que iniciou o duelo contra os alemães. Os meias Florentino e Kokcu entraram nos lugares de Renato Sanches e Prestianni por opção do treinador.

O duelo entre Chelsea e Benfica define quem irá enfrentar o Palmeiras nas quartas de final do Mundial de Clubes. A equipe de Abel Ferreira conquistou classificação após derrotar o Botafogo por 1 a 0, nas oitavas de final.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.