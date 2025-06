A primeira fase do Mundial de Clubes da Fifa chegou ao fim para os times do Grupo C. Apesar da dificuldade, Bayern de Munique e Benfica confirmaram o favoritismo inicial e se classificaram para as oitavas. Já o Boca Juniors, que chegou a sonhar com uma vaga, acabou voltando para a Argentina mais cedo.

1° rodada: Goleada histórica e jogo com clima de Libertadores

Na rodada de estreia do Grupo C, o Bayern de Munique mostrou sua força e fez 10 x 0 no Auckland City, no que se tornou a maior goleada da história dos Mundiais de Clubes organizados pela Fifa. Além disso, outro feito histórico aconteceu nessa partida. Trata-se do primeiro gol marcado em Copas do Mundo de Clubes, já que o jogo de abertura foi um 0 x 0 entre Inter Miami e Ah Ahly.

Na outra partida do grupo, Boca Juniors e Benfica fizerem uma partida digna de Libertadores da América. A torcida do time argentino tomou o estádio e criou uma atmosfera incrível. Dentro do campo, um jogo brigado, com três expulsões e 2 x 2 no placar, com direito a gols dos argentinos do time do Benfica (Di María e Otamendi).

A primeira rodada terminou com o Bayern isolado na primeira colocação, Benfica e Boca dividindo o segundo lugar e o Auckland na lanterna.

2ª rodada: Vitória suada do Bayern sobre o Boca e goleada do Benfica

Já na segunda rodada, o Bayern de Munique enfrentou o Boca Juniors. A torcida do time argentino foi protagonista novamente e apoiou a equipe do início ao fim. Quando a bola rolou, quem esperava uma vitória tranquila do Bayern se enganou. O time alemão abriu o placar no primeiro tempo, o Boca empatou na reta final do jogo e a virada saiu praticamente nos acréscimos.

O Benfica entrou em campo na intenção de golear o Auckland City e conseguiu. O time fez um sonoro 6 x 0 e criou uma ampla margem de saldo de gols para a rodada decisiva. Uma curiosidade dessa partida é que ela ficou paralisada por aproximadamente uma hora e meia por conta de um alerta de tempestade na cidade de Orlando, local do jogo.

Ao fim da segunda rodada, o Bayern de Munique ficou com seis pontos e garantiu a classificação. O Benfica assumiu a segunda colocação isoladamente, enquanto o Boca ficou na terceira posição. O Auckland teve a eliminação decretada e abraçou o último lugar do grupo.

3ª rodada: A zebra tomou conta e sobrou para o Flamengo

A última e decisiva rodada ficou marcada pelos resultados inesperados. O Benfica, ainda com chances de eliminação, encarou o poderoso Bayern de Munique e venceu. O time português marcou no início da partida e, com atuação de gala do goleiro Trubin, conseguiu segurar o clube alemão e terminou a primeira fase na liderança do grupo.

O Boca Juniors, que precisava torcer por uma derrota do Benfica e tirar uma desvantagem de seis gols de diferença, entrou em campo precisando vencer o Auckland City. O time até abriu o placar no primeiro tempo, mas sofreu o empate no início da segunda etapa. Além disso, logo após o gol de empate, a partida foi paralisada por ameaça de tempestade no local da partida. Quando o jogo voltou, o Benfica já tinha confirmado a vitória sobre o Bayern e a eliminação do time argentino. Apesar da insistência, o time argentino não conseguiu vencer a única equipe amadora da competição.

O grupo terminou com o Benfica em primeiro, o Bayern em segundo, o Boca em terceiro e o Auckland em quarto. Assim, o time alemão entrou no caminho do Flamengo nas oitavas, que foi o primeiro colocado do Grupo D.