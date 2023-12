- Em 2012 a gente não tinha nenhuma estrela no nosso elenco. Eu acho que o Fluminense tem que ter coragem, competir igual. O talento do futebol brasileiro ainda é maior que o do europeu. Então, é acreditar, não pode ter bola perdida. Acreditar também na individualidade dos grandes jogadores que o Fluminense tem. Para mim não seria surpresa se o Fluminense voltasse com a taça de campeão do mundo. O Corinthians foi lá contra o Chelsea e fez isso, então o Fluminense é capaz de fazer também - comentou.