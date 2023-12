O Mundial de Clubes está a todo vapor. Nesta sexta-feira (15), o Urawa Reds Diamonds, do Japão, e o Al-Ahly, do Egito, se classificaram para as semifinais do torneio, nas quais enfrentam Manchester City e Fluminense, respectivamente. O Tricolor das Laranjeiras conquistou a Libertadores pela primeira vez em sua história e é estreante no torneio, buscando seu primeiro título em Mundiais da Fifa. Mas afinal, quais brasileiros venceram o Mundial de Clubes da Fifa?