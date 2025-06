O Al-Hilal segue se preparando para o duelo decisivo contra o Pachuca após os empates contra Real Madrid e RB Salzburg, no Mundial. A equipe saudita busca uma vitória para sonhar com a classificação às oitavas de final da competição.

Recuperado de lesão, o atacante brasileiro Kaio César, que ficou de fora das duas primeiras partidas, está à disposição da comissão técnica para o duelo contra os mexicanos. De volta aos treinos, o jogador falou sobre a expectativa para a partida.

- O Pachuca é uma equipe tradicional, que tem uma grande torcida e grandes jogadores. Mesmo sem chances de classificação, nós temos a certeza de que eles vão trazer grandes dificuldades pra gente. Nós sabemos do que precisamos para buscar essa classificação e vamos com o foco de fazer o nosso papel, buscar essa vitória e avançar de fase - disse.

Kaio César chegou ao Al-Hilal no início de 2025 e, rapidamente, se firmou como peça importante no elenco. Desde então, disputou 18 partidas, marcou 3 gols e distribuiu 3 assistências com a camisa azul. O atacante também destacou o valor do Mundial para o clube e a expectativa de finalmente estrear na competição.

- Essa Copa do Mundo tem sido muito valorizada por todos no clube. Sabemos que o nível é altíssimo, com adversários fortes, mas sempre entramos em campo com o objetivo de vencer, independente de quem esteja do outro lado. Estou muito feliz por ter a chance de disputar um torneio como esse. É, sem dúvida, a realização de um sonho - finalizou.

Nesta quinta-feira (26), o Al-Hilal encara o Pachuca, pela 3ªrodada do Grupo H do Mundial de Clubes, no Geodis Park. A equipe precisa vencer para ter chances de seguir vivo na competição e avançar às oitavas de final.

