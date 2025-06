Caio Ribeiro manda recado para jogador do Fluminense: ‘Não pode se omitir’

O Fluminense venceu o Ulsan, da Coréia do Sul, por 4 a 2, neste sábado (21), no MetLife Stadium, em Nova York, pelo Mundial de Clubes. Apesar da vitória, o comentarista Caio Ribeiro mandou um recado para o atacante Everaldo, do Tricolor, que mais uma vez ficou marcado por decisões ruins dentro de campo.

O centroavante já tinha virado alvo de parte da torcida do Fluminense quando deixou de finalizar ao gol em um chance clara contra o Borussia Dortmund, pela primeira rodada do Mundial. Contra o Ulsan, Everaldo voltou a mostrar dificuldades de ter confiança para finalizar em direção a balisa adversário. O cenário gerou alerta em Caio Ribeiro.

- Não quero apontar dedo e nem que a torcida do Fluminense pegue no pé dele. Mas já aconteceu no jogo passado, e de novo hoje. Everaldo, bate no gol. Você é centroavante e é bom. Se for para errar, erra fazendo o certo. Bate no gol, se a bola não entrar faz parte. O que não pode é se omitir da responsabilidade de tentar o gol - iniciou o comentarista, durante a transmissão da Globo.

Minutos depois do primeiro comentário, Caio Ribeiro voltou a falar sobre o atacante. Desta vez, ele aproveitou o momento para dar uma dica a Renato Gaúcho. Para o comentarista, o treinador deve ter uma conversa pessoal com o centroavante.

- Está na hora do Renato pegar o Everaldo, no treino, no hotel, na concentração e falar: "Mesmo que a bola não entre, você vai chutar". Para tirar esse ranço, essa marca, que está ficando em cima dele. Me ajuda a te ajudar - concluiu.

Fluminense x Ulsan

A equipe do técnico Renato Gaúcho começou o confronto contra o Ulsan com o domínio da partida. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Arias abriu o placar com um golaço de falta. A felicidade tricolor não durou muito, e o Ulsan, chegou a virar a partida ainda nos 45 minutos inciais.

Na segunda etapa, o Fluminense voltou a ter o domínio da partida e conseguiu com os gols de Nonato, Freytes e Keno a vitória por 4 a 2, no MetLife Stadium, em Nova York. O resultado colocou a equipe carioca na primeira colocação do Grupo F.

O Tricolor volta a campo na quarta-feira (25) para enfrentar o Mamelodi, da Africa do Sul. A partida irá acontecer no Hard Rock Stadium, em Miami.