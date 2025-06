AO VIVO: acompanhe a quarta-feira do Botafogo direto dos EUA

SANTA BÁRBARA - (EUA) - O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (19), contra o PSG, e fará logo mais, às 14h (de Brasília), seu último treino no Westmont College, em Santa Bárbara, Califórnia, antes do embarque para Los Angeles. O Lance! atualiza em tempo real tudo do dia da equipe comandada por Renato Paiva. Siga:

(13h) A última atividade do Botafogo terá janela de 15 minutos para a imprensa. Em seguida, às 18h30, a delegação viajará para Pasadena e tem chegada prevista para às 21h no Hotel Dena. Às 22h15, Renato Paiva concederá entrevista e três atletas falarão com jornalistas no Rose Bowl Stadium.