Real Madrid x Al-Hilal deixa web em choque: ‘Melhor competição do mundo’

Real Madrid e Al-Hilal se enfrentam em duelo válido pela primeira rodada do grupo H do Mundial de Clubes. A partida acontece nesta quarta-feira (18), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), às 16h (de Brasília). Até o momento, com muito equilíbrio, os dois times estão surpreendendo internautas na web, que elogiam a nova competição da Fifa.

Real Madrid x Al-Hilal

O Real conquistou o direito de disputar o Mundial devido aos títulos da Champions League de 2021/22 e 2023/24. Porém, na última temporada, o desempenho não foi o mesmo: o time não conquistou nenhum dos principais troféus, além de uma sequência de quatro derrotas diante do rival Barcelona. A saída de Carlo Ancelotti trouxe a renovação na área técnica com a chegada de Xabi Alonso, que vive grande expectativa pela estreia neste compromisso.

O Al-Hilal, por sua vez, chegou ao topo de seu continente com o título da Champions Asiática em 2021/22. Mas o panorama é semelhante ao dos Merengues: sem vencer o continental nem a liga local, chega ao torneio nos Estados Unidos em novo cenário, já que demitiu Jorge Jesus e arrancou Simone Inzaghi da Inter de Milão depois de quatro anos de trabalho, para torná-lo o segundo mais bem pago de sua função no mundo.

Em 2023, os dois times se enfrentaram na decisão do antigo Mundial (hoje Copa Intercontinental), e os espanhóis levaram a melhor por 5 a 3, com dois do brasileiro Vini Jr. O grupo H é completado por Pachuca (MEX) e RB Salzburg (AUT). Os dois se enfrentam no mesmo dia, mas às 19h (de Brasília), no TQL Stadium, em Ohio.