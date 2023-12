⚽COMO FOI A PARTIDA?

A superioridade técnica do Al Ahly apareceu desde o princípio da partida. Os egípcios abriram o placar com Yasser logo aos 18 minutos do primeiro tempo e ampliaram aos 24, com Percy Tau. Mas o que parecia ser um jogo tranquilo começou a ficar traiçoeiro. O time derrotado pelo Fluminense passou a ceder chances para o Urawa Reds, que não desperdiçou. Aos 42 minutos, Kanté levou os japoneses para o intervalo com somente um gol de desvantagem.