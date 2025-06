O Palmeiras não jogou bem, sofreu, mas reagiu no final da partida e buscou o empate por 2 a 2 contra o Inter Miami-EUA, em Miami, na noite desta segunda-feira (23), pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. Os gols do Alviverde foram marcados por Paulinho e Mauricio. Com o empate, o time de Abel Ferreira garantiu o primeiro lugar do Grupo A e agora vai encarar o Botafogo nas oitavas de final, em partida marcada para o próximo sábado (28), às 13h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras busca empate no fim com Inter Miami e pega o Botafogo no Mundial de Clubes

Veja a coletiva do técnico Abel Ferreira na íntegra

Palmeiras no Mundial de Clubes:

O Palmeiras estreou no Mundial de Clubes com empate sem gols diante do Porto, de Portugal, na primeira rodada, apresentando uma boa performance e pressionando o adversário até o fim. Na segunda rodada, o Verdão fez 2 a 0 o Al Ahly, do Egito, com um gol contra e outro de Flaco López, em jogada trabalhada com Maurício. Por fim, empatou com o Inter Miami, dos Estados Unidos, por 2 a 2, com gols de Paulinho e Mauricio.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

INTER MIAMI 2 X 2 PALMEIRAS

3ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO A

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 23/6/2025 - 22h

📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

🥅 Gols: Allende, aos 15' do 1ºT; Luis Suárez, aos 19º 2T (INT); Paulinho, aos 35º do 2ºT (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Messi (INT)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

🚩 Assistentes: Tomasz Listkiewicz (Polônia) e Adam Kupsik (Polônia)

🏁VAR: Tomasz Wiatkowski (Polônia)

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

INTER MIAMI (Técnico: Javier Mascherano)

Ustari; Avilés, Falcón, Weigandt e Allen; Busquets, Redondo, Segovia (Alba) e Allende; Messi e Suárez.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha (Vitor Roque), Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Piquerez; Richard Rios, Evangelista (Allan) e Raphael Veiga (Maurício); Estêvão, Facundo Torres e Flaco López.