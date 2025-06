Torcida do Palmeiras agita arredores do Allianz Parque para duelo diante do Inter Miami

Mesmo com as baixas temperaturas e a chuva constante na capital paulista na noite desta segunda-feira (23), a torcida do Palmeiras se concentra nos bares e restaurantes do entorno do Allianz Parque antes do jogo contra o Inter Miami.

continua após a publicidade

O jogo será às 22h (de Brasília) desta segunda-feira (23), no Estádio Hard Rock, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Aníbal Moreno, que sofreu um edema na coxa.

Na opinião do torcedor Luiz Fernando, o time que quer ser campeão não pode escolher adversário.

— O Palmeiras vem crescendo nos jogos. Conhecemos o Portuga e ele sabe o que faz. Ele joga com o regulamento debaixo do braço. O Aníbal é uma pena, pois demorou para ele engatar. Acredito que vai ser um grande jogo. Se a gente tem a meta de ser campeão, tem que jogar muito e entrar bem. Vamos pensar no hoje. Cada jogo é uma história diferente.

continua após a publicidade

O português ainda fez outras alterações no time, sendo a principal delas Flaco López de centroavante na vaga de Vitor Roque, na opinião da dupla de amigos Alex Pojo e Anderson José Rainone.

— Dá uma mesclada no time e dá um tempo de recuperação. Gostei do Marcos Rocha e do Evangelista. O Aníbal saiu porque machucou. No geral, gostamos da escalação.

continua após a publicidade

O Palmeiras pode ter pelo caminho o PSG ou o Botafogo, que estão no Grupo B. Na opinião do torcedor Lucas Souza, o Verdão vai vencer o jogo e passar em primeiro na chave.

— Eu prefiro pegar o Botafogo do que o PSG, atual campeão da Champions. O Palmeiras está amadurecendo a cada partida. Hoje acredito que vai dar 2 a 0 Verdão.

Elenco do Palmeiras desembarcou em Miami na tarde do último domingo (22). (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Pendurados do Palmeiras:

Após duas rodadas, o Palmeiras tem seis jogadores pendurados: Felipe Anderson, Giay, Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos e Raphael Veiga.

Além dos atletas, o técnico Abel Ferreira também recebeu um cartão amarelo e será suspenso automaticamente caso volte a ser advertido nesta segunda-feira (23), contra o Inter Miami. Apesar do risco, o treinador não pretende poupar jogadores, já que o time ainda precisa de ao menos um empate para garantir a classificação.