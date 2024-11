Ruud x Rublev: onde assistir e horário da partida do ATP Finals

Casper Ruud e Andrey Rublev se enfrentam pela fase de grupos do ATP Finals, nesta sexta-feira (15), às 16h30 (Horário de Brasília). Ambos vieram de derrota, o norueguês perdeu para Alexander Zverev e o russo, para Carlos Alcaraz. A transmissão será realizada pela ESPN e Disney +.

Até então, o Grupo John Newcombe tem Alexander Zverev liderando, Casper Ruud em segundo, Carlos Alcaraz e Andrey Rublev vem em seguida.

Como funciona o ATP Finals?

Andrey Rublev em ação contra Alexander Zverev no ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Diferentemente de outros torneios da temporada, o ATP Finals é divido em duas etapas e não tem eliminação direta na primeira delas. Os oito tenistas se dividem em dois grupos de quatro e jogam entre si, com os dois melhores de cada chave avançando às semifinais. Os jogos são disputados em melhor de três sets.

Mesmo seguindo a ordem do ranking, a principal ausência é Novak Djokovic. O sérvio optou por não disputar o torneio, alegando problemas físicos. Assim, o atual campeão e maior vencedor do ATP Finals com sete títulos encerra a temporada com a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Paris 2024 como a única conquista.

Zverev x Alcaraz

ATP Finals

📅 Dia: 15 de novembro de 2024, sexta-feira

⏰ Horário: a partir das 16h30 (de Brasília)

🌍 Local: Turim, Itália

📺 Onde Assistir: ESPN e Disney+