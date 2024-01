O alemão iguala o resultado de 2020 quando parou na semifinal em Melbourne diante do austríaco Dominic Thiem. No entanto, pretende mudar o desfecho e vai buscar uma inédita final contra o russo Daniil Medvedev, terceiro colocado no ranking da ATP, na sexta-feira (26). São 18 jogos entre os dois, com onze vitórias de Medvedev. Vale destacar que, apesar dos inúmeros confrontos, será apenas o primeiro encontro entre eles em um torneio Major.