O duelo deveria ter sido realizado na quadra 3, mas com problemas na superfície foi transferido para a 1573. O primeiro set começou com quebra das rivais que abriram 2 a 0. Luisa e Schuurs igualaram em 3 a 3, mas foram quebradas novamente e perderam por 6/4. No segundo set, a dupla da brasileira levou a quebra no terceiro game, mas perderam chances e as campeãs de Wimbledon de 2021 embalaram com nova quebra para o triunfo por 6/2.