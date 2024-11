A chuva tomou conta de Interlagos, no GP de São Paulo, na Fórmula 1. A classificação neste domingo (3) foi marcada por uma série de acidentes na pista que envolveram diversos pilotos. O primeiro a puxar a fila de batidas foi Colapinto, da Williams. Além dele, Carlos Sainz e Lance Stroll foram outros a ter o carro rebocado da pista.

continua após a publicidade

➡️Web ironiza atitude da Globo após anúncio da Fórmula 1 na Band em 2025: ‘Vexame’

Assim como previsto, o dia em Interlagos começou com chuva intensa. Mas a organização da corrida considerou ter condições suficientes para a realização da qualificação. Durante o Q1, o argentino Franco Colapinto colidiu com o muro de proteção e foi eliminado — após a volta da bandeira vermelha, Max Verstappen terminou com o melhor tempo, fazendo 1min27s7.

— Não sei bem o que aconteceu. É muito triste, sinto muito pela equipe porque não sei se conseguimos. Foi 100% erro meu — disse Colapinto, após o acidente.

continua após a publicidade

Se no Q1 apenas o argentino da Williams bateu, no Q2 foi um verdadeiro festival de acidentes. O primeiro dessa vez foi Carlos Sainz, da Ferrari. A chuva, que já era forte, se intensificou ao longo da prova e, na já na parte final, foi a vez de Stroll se chocar com o muro. Além disso, o Q3 foi adiado em alguns minutos devido ao mau tempo.

Colapinto e Stroll tiveram os carros rebocados, após acidentes, no GP de São Paulo, em Interlagos, na Fórmula 1 (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No início da última classificação, Fernando Alonso bateu de forma violenta na barreira e a bandeira vermelha foi acionada. No retorno, quando faltavam 3 minutos no relógio, Alexander Albon, que tinha o segundo melhor tempo, bateu antes da curva 1 e destruiu a traseira do carro.

continua após a publicidade

Oitava pole de Norris na F1

Ao final, do Q3, restaram apenas nove carros na pista. A pole ficou com Lando Norris, da McLaren, seguido de George Russel, da Mercedes e Yuki Tsunoda, da Racing Bulls.