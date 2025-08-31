Neste domingo (31), duas duplas brasileiras subiram ao pódio na etapa de Hamburgo do Elite 16 de vôlei de praia. Líderes do circuito mundial, Thamela e Vic disputaram a decisão com as italianas Gottardi e Orsi Toth e ficaram com a medalha de prata. Mais cedo, as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia venceram o duelo pelo bronze contra as alemãs Muller e Tillmann.

Thamela e Vic chegaram à decisão na Alemanha após confronto brasileiro contra Duda e Ana Patrícia, ainda na manhã deste domingo. Com a vitória por 2 sets a 1, parciais de 21/11, 16/21 e 16/14, a dupla avançou para a disputa do título. Apesar de sair na frente na partida contra as italianas, a parceria do Brasil sofreu um 'apagão' no segundo set e precisou correr atrás da desvantagem até o tie break. Gottardi e Orsi Toth conquistaram o título com vitória por 2 a 1, parciais de 17/21, 21/18 e 15/6.

Thamela e Vic foram superadas por dupla italiana na final (Foto: Volleyball World)

Retomada das campeãs olímpicas

Após a derrota diante das compatriotas na semifinal, Duda e Ana Patrícia não tomaram conhecimento de Muller e Tillmann para conquistar a medalha de bronze. As brasileiras venceram por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/18 para subir ao pódio.

A medalha de bronze em Hamburgo é a segunda consecutiva conquistada pela dupla. Campeãs olímpicas em Paris 2024, Duda e Ana Patrícia retornaram ao circuito mundial de vôlei de praia em agosto, e também ficaram em terceiro lugar na etapa de Montreal do Elite 16. As duas não atuavam pela competição desde abril, quando Ana Patrícia sofreu uma lesão durante disputa do Circuito Brasileiro.

Dupla retoma o ritmo após ausência por lesão (Foto: Volleyball World)

Evandro e Arthur ficaram pelo caminho

Se na chave feminina o Brasil garantiu duas medalhas, o resultado entre os homens não foi tão positivo. Evandro e Arthur, que representavam o país no evento, acabaram eliminados na rodada de 12, com derrota para os holandeses Boermans e de Groot, por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 23/21.

Os noruegueses Mol e Sorum se sagraram campeões ao superar os poloneses Losyak e Bryl na decisão, neste domingo (31). O bronze ficou com os holandeses Boermans e de Groot.

