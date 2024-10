Yane Marques se torna a 1ª mulher a chegar à cúpula do COB

Ao lado de Marco La Porta (à esq), Yane Marques vibra com a confirmação da vitória (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Escrito por Marcio Dolzan e Pedro Werneck • Publicada em 03/10/2024 - 15:02 • Rio de Janeiro

Doze anos depois de se tornar a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica para o Brasil no pentatlo moderno, Yane Marques voltou a fazer história nesta quinta-feira (3). Além do inédito bronze nos Jogos de Londres, ela agora é também a primeira mulher a chegar à cúpula da gestão do esporte brasileiro, ao se eleger vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Yane Marques será vice de Marco Antônio La Porta, que venceu o atual presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira, e assumirá o comitê a partir de janeiro, com mandato de quatro anos.

— Histórico, né? Estamos fazendo história hoje (quinta), escrevendo uma paginazinha ali no livro da história do esporte do Brasil —, disse Yane, com um sorriso no rosto e um orgulho contido.

— Pela primeira vez na existência do Comitê Olímpico do Brasil a gente tem uma mulher. E eu não sou só mulher: eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou nordestina, certamente medalhista olímpica. E com muita vontade de aprender e entregar o meu melhor nesse projeto junto com o La Porta.

Depois que encerrou a carreira nas pistas, Yane Marques passou a atuar na gestão esportiva. Ela presidiu a Comissão de Atletas do COB e, atualmente, é secretária Executiva de Esportes Educacionais da prefeitura de Recife. A partir de janeiro, será vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil.

— A gente (Marco La Porta e ela) tem muita sintonia. Temos muitos valores e princípios iguais, e vamos colocar em prática nesse projeto. Vai dar certo.