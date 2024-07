O Brasil venceu a Letônia na final do Pré-Olímpico de Basquete (Foto: Divulgação / FIBA)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 09/07/2024 - 12:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Após garantir a vaga para as Olímpiadas, o Brasil agora olha para o seu elenco. Yago e Raulzinho, que sofreram lesões, podem perder a competição, mas o sentimento é de otimismo quanto ao retorno dos dois jogadores, considerados importantíssimos para o técnico Aleksandar Petrovic.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Yago acusou dores na panturrilha durante a partida contra a Letônia, na final do Pré-Olímpico. Já no segundo quarto, o atleta precisou deixar o duelo. Foi a mesma lesão que o afetou durante as finais do Campeonato Sérvio, pelo Estrela Vermelha.

Já Raulzinho sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda ainda na estreia, diante de Montenegro. Desde então, ficou de fora do restante do Pré-Olímpico.

Apesar disso, a situação dos dois jogadores não preocupa Petrovic, que em entrevista ao “ge” após a conquista da vaga, afirmou que a dupla deve estar disponível para atuar em Paris.

- O próprio Yago ontem (na final) começou a aquecer durante a partida querendo voltar. Realmente é um “monstrinho” (apelido do jogador). O Raulzinho já estava em processo de recuperação, tratando dia e noite no nosso hotel. São dois jogadores que tenho certeza que vão fazer de tudo e mais um pouco para que possa se reintegrar à equipe que vai aos Jogos, dando a parcela deles de contribuição porque são jogadores excepcionais e vão ser muito importante naquilo que a gente busca - destacou Petrovic.

Elenco do Brasil que garantiu a vaga nas Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação / FIBA)

A Seleção Brasileira está no Grupo B, ao lado de França, Alemanha e Japão. A estreia é diante dos franceses, no dia 27 de julho. Os dois melhores da chave avançam para a próxima fase, além dos dois melhores terceiros colocados no geral.