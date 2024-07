Seleção de Basquete atropela a Letônia e garante vaga nos Jogos de Paris

Leo Meindl brilha contra a Letônia e lidera vitória da Seleção Brasileira (Foto: Divulgação / FIBA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 15:03 • Riga (LET)

A Seleção Brasileira de Basquete está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris! O Brasil venceu a Letônia por 94 a 69, neste domingo (7), na decisão do Pré-Olímpico de Riga, realizado justamente na casa da equipe adversária.

A Seleção Brasileira praticamente sacramentou a vitória já no primeiro quarto. Com um aproveitamento impressionante nos arremessos, a equipe treinada por Aleksandar Petrovic abriu 34 a 11 na primeira parcial. A Letônia até diminuiu a vantagem no segundo quarto, mas o Brasil acendeu o alerta e voltou em grande estilo no segundo tempo para garantir o triunfo sem sustos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em grande exibição coletiva, o Brasil teve vários destaques. Protagonista durante todo o torneio, Bruno Caboclo brilhou mais uma vez, com 21 pontos. Dessa vez, o ala também contou com performances fenomais de Leo Meindl (20 pontos), Georginho (14 pontos e cinco assistências), Gui Santos (12 pontos e nove rebotes) e Marcelinho Huertas (12 pontos e sete assistências).

A Seleção Brasileira viveu uma tarde em que tudo dava certo. A vitória passou muito pelo grande aproveitamento na linha dos três pontos, com 13 acertos em 24 tentativas (54%).

➡️ Novato dos Lakers, Knecht é fã de Kevin Durant e torce para outro time na NBA

Com a vitória, o Brasil ainda se vingou do último Campeonato Mundial. Na edição de 2023, a Seleção perdeu para a Letônia por 104 a 84, derrota que culminou na eliminação durante a segunda fase de grupos do torneio.