Brasil enfrentará sensação da NBA e campeões mundiais em Paris; veja grupo

Seleção Brasileira comemora vaga olímpica na Letônia (Foto: Divulgação / FIBA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 15:45 • Paris (FRA)

A Seleção Brasileira de Basquete venceu a Letônia, neste domingo (7), e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil está no Grupo B do torneio, ao lado de França, Alemanha e Japão.

Equipe da casa, a França conta com o apoio da torcida e um elenco de grandes jogadores. A principal sensação da equipe é Victor Wembanyama, jogador que defende o San Antonio Spurs na NBA. Primeira escolha do draft da liga norte-americana em 2023, o astro de impressionantes 2,24m foi eleito o calouro do ano na última temporada. A seleção francesa ainda tem outros bons valores da NBA, como o pivô Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Alemanha também será um grande desafio para o Brasil. A equipe é a atual campeã mundial e superou os Estados Unidos na final da Copa do Mundo de 2023. Grande parte do elenco alemão atua no basquetebol europeu, mas o time também tem atletas da NBA, como o armador Dennis Schröder, do Toronto Raptors.

Apenas 26º colocado do ranking mundial, o Japão é o azarão do grupo. Na última atualização da classificação da FIBA, a ordem das equipes era Alemanha (3º), França (9º) e Brasil (12º).

➡️ Prévia dos Jogos? Alison dos Santos é ouro na etapa de Paris da Diamond League

O torneio masculino de basquete em Paris 2024 conta com 12 seleções, divididas em três grupos de quatro. Os dois melhores de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados, avançam para as quartas de final. A competição começa no dia 27 de julho, com a final agendada para o sábado, dia 10 de agosto.