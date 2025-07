Yago Dora e Filipe Toledo avançam às oitavas da WSL em J-Bay

Os brasileiros Yago Dora e Filipe Toledo venceram suas baterias e avançaram para as oitavas de final da etapa em Jeffreys Bay, na África do Sul, pela décima etapa da Championship Tour da World Surf League (WSL). Campeão em Trestles, Dora atropelou os adversários com nota total de 15,83 pontos, enquanto o tricampeão de J-Bay terminou com 13,50 pontos. Ambos surfistas esperam os resultados da fase de repescagem para o início da primeira fase do mata-mata.

Durante os 30 minutos de disputa, Dora mostrou mais uma vez sua qualidade dentro do mar. O brasileiro enfrentou o sul-africano Matthew McGillivray e o japonês Connor O'Leary, que não chegaram perto de superar o atual líder do ranking da WSL. Os adversários somaram 8,70 e 7,64 pontos, respectivamente.

Na busca por um lugar entre os cinco melhores, para disputar o título da temporada, Toledo também garantiu a primeira vitória da etapa em J-Bay. Contra o havaiano Barron Mamiya (11,26) e o mexicano Alan Cleland (10,46), o brasileiro foi quem levou a melhor na bateria de abertura.

Quatro brasileiros ficam presos na repescagem

Além de Dora e Toledo, outros quatro brasileiros estiveram na fase de abertura do J-Bay pela WSL. As duas primeiras baterias contaram com Ítalo Ferreira (6,10) e Alejo Muniz (8,83), que foram superados pelo norte-americano Jake Marshall (9,23) e pelo japonês Kanoa Igarashi (13,83), respectivamente.

Horas depois, a bateria 7 contou ainda com mais dois representantes do Brasil: Miguel Pupo (12,06) e João Chianca (12,90). Apesar das boas notas conquistadas, os surfistas não conseguiram vencer o australiano Jack Robinson com 14,83 pontos.

Ainda neste sábado (12), a repescagem decidirá os últimos classificados para as oitavas de final. Miguel entrará no mar para a bateria 2 contra o francês Marco Mignot, seguido de Ítalo Ferreira, que enfrenta o sul-africano McGillivray. Na bateria 5, Muniz terá que vencer o norte-americano Colapinto. Para fechar os brasileiros, Chumbinho disputa contra o australiano Vaughan na bateria 6.

Luana Silva cai na repescagem

A brasileira Luana Silva foi derrotada pela australiana Isabella Nichols e pela havaiana Bettylou Sakura Johnson na primeira bateria da etapa em Jeffreys Bay, e precisou seguir para a fase de repescagem. A surfista não conseguiu pegar boas ondas e acabou com apenas 9,43 pontos.

Em busca de uma vaga nas oitavas, Luana enfrentou a norte-americana Carolina Marks na manhã deste sábado (12). A disputa foi acirrada, mas a brasileira ficou para trás por apenas 1,06 pontos. A vice-campeã de Saquarema marcou 10,10 pontos, enquanto Marks terminou com 11,16.

Filipe Toledo em ação na WSL (Foto: Divulgação/WSL)

Brasil tem bom retrospecto em Jeffreys Bay

Com cinco títulos na África do Sul, os surfistas brasileiros contam com o retrospecto favorável nesta etapa. Filipe Toledo é quem mais levantou troféus em Jeffreys Bay, com as conquistas de 2017, 2018 e 2023, ano em que se sagrou bicampeão mundial. Gabriel Medina, fora do CT na atual temporada por lesão, protagonizou a final 100% brasileira ao lado de Ítalo Ferreira em 2019 e também saiu com o título.

Não são apenas os homens brasileiros que já levaram a melhor na etapa da África do Sul. Tati Weston-Webb, que se retirou da temporada 2025 para cuidar da saúde mental, se sagrou campeã em 2022.