O surfista Gabriel Medina usou as redes sociais para enviar um recado aos fãs após passar por cirurgia devido a uma grave lesão. Em uma publicação, o paulista, que perderá a temporada da WLS, tranquilizou os fãs e afirmou estar focado na recuperação para voltar mais forte.

continua após a publicidade

➡️Gabriel Medina sofre lesão grave e passa por cirurgia

"Estava me preparando e muito focado para a temporada 2025, mas infelizmente ficarei fora por um tempo. Foco total agora na minha recuperação para voltar mais forte", escreveu Medina em seu perfil oficial do Instagram.

Veja o momento da lesão de Medina:

Durante um treinamento na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, na sexta-feira, Gabriel Medina sofreu uma grave lesão no peitoral. No sábado, ele passou por um procedimento cirúrgico para reparar o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A cirurgia foi bem sucedida e conseguimos reconstituir o tendão da forma adequada. Passado o período inicial de recuperação, Gabriel começará sessões intensivas de fisioterapia, deverá estar apto a voltar aos treinos entre 4 a 6 meses e às competições entre 6 a 8 meses - explicou Schor.

Veja a nota na íntegra

Fala Galera,

Escrevendo só pra dizer a vocês que ta tudo bem por aqui!

Na quinta em Maresias sofri uma lesão no peitoral e hoje pela manhã passei por um procedimento cirúrgico para iniciar o tratamento dessa lesão. Deu tudo certo e já estamos olhando para o período de recuperação e próximos passos.

continua após a publicidade

Estava me preparando e muito focado para a temporada 2025, mas infelizmente ficarei fora por um tempo.

Foco total agora na minha recuperação pra voltar mais mais forte.

“Tudo acontece como tem que acontecer.”

Obrigado pelo carinho e vou atualizando vocês.💙

Gabriel Medina fora da temporada da WLS

Este revés significa que Medina estará fora da temporada da WLS de 2025, que tem início marcado para 27 de janeiro, em Pipeline, no Havaí. A ausência de Medina representa um grande impacto para o surfe brasileiro, considerando sua influência e resultados expressivos no circuito mundial.

Além de Tatiana Weston-Webb, no feminino, o Brasil contará com a presença de Filipe Toledo, Italo Ferreira, João Chianca, Yago Dora, Samuel Pupo, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Miguel Pupo, Edgard Groggia e Deivid Silva no masculino. O brasileiro é tricampeão mundial de surfe e medalhista de bronze na Olimpíada de Paris.