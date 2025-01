Luana Silva derrota japonesa e é campeã do Mundial Júnior da WSL

Luana Silva venceu a japonesa Kana Nakashio e conquistou o Mundial Júnior da WSL, neste sábado (18), em San Juan, nas Filipinas. Com este título, além do Brasil ter dez campeões no torneio, a surfista é a primeira mulher a conseguir o feito e é a primeira sul-americana a conquistar o torneio desde 2005.

A vitória de Luana veio no estouro do cronômetro. A brasileira fez 6,53 — já havia conquistado 5,70 — e terminou com um somatório total de 12,23. Kana conseguiu somar 11,67 (5,67 + 6.00).

Luana Silva comemorando o título em San Juan, nas Filipinas (Foto: Cait Miers/World Surf League)

Sobre o título, Luana afirmou que não tem palavras para descrever os sentimentos, dedicou a vitória a uma amiga de infância que faleceu e à família.

— É muito bom. Não tenho palavras para descrever. Eu passei por um momento difícil, recentemente perdi uma boa amiga de infância. Acho que ela me enviou aquela última onda, e esta vitória, definitivamente, é para ela. É para ela e toda a família. — afirmou Luana Silva.

Durante o Mundial, Luana teve um bom desempenho. Na última quinta-feira (16), a brasileira venceu duas baterias até chegar à semifinal. Ela superou a norte-americana Reid Van Wagoner e a basca Annette Gonzalez Etxabarri.