WSL: Ian Gouveia brilha e avança à chave principal em Pipeline

Após dois dias sem ondas, os brasileiros caíram na água nesta quarta-feira (29), pela primeira etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Pipeline, no Havaí. Na primeira prova do masculino, Ian Gouveia e John John Florence (HAV) avançaram para a próxima fase, enquanto Eli Hanneman (EUA) foi para a repescagem.

Como foi a bateria Ian Gouveia (BRA) x John John Florence (HAV) x Eli Hanneman (EUA) em Pipeline?

No início da bateria, o John John Florence conseguiu a liderança, com 5.83. Ian surfou duas ondas, mas ficou apenas na segunda posição, com 4.37 (2.60 + 1.77). Mas logo depois, o brasileiro marcou 4.17 e assumiu a ponta com 6,77. Porém, a liderança do Gouveia durou pouco.

Após ondas de John John Florence e Eli Hanneman marcaram 5.83 e 6.23, respectivamente, e ultrapassaram o brasileiro, com John John na liderança e Eli em segundo. Mas com apenas cinco minutos para o fim, Ian marcou 7.27 após tubo e reassumiu a liderança, com 11.84 (7.64 + 4.17), na frente de John John Florence, 11.50 (5.83 + 5.67) e Eli Hanneman, 11.43 (6.23 + 5.20).

Ian Gouveia avançou à chave principal de Pipeline (Foto: WSL / Kelly Cestari)

O mar acalmou no final e a tabela seguiu com o brasileiro e o atual campeão da WSL classificados para a chave principal. Hanneman vai à repescagem.