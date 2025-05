A etapa de Gold Coast da World Surf League (WSL), realizada em Queensland, na Austrália, terá uma nova chamada nesta quarta-feira (7), às 18h15 de Brasília. As atividades no mar foram paralisadas por conta das condições do mar, que indicava poucas ondas para a realização da etapa. Onze brasileiros seguem firme na disputa australiana.

Os surfistas aguardam um novo pronunciamento da liga para voltarem ao mar. A competição acontece entre 2 e 13 de maio.

Brasileiros na disputa de Gold Coast

O duelo que abre as oitavas será entre dois brasileiros: Yago Dora e Edgard Groggia. Em seguida, o bicampeão mundial Filipe Toledo encara o norte-americano Crosby Colapinto, enquanto Samuel Pupo enfrenta Jake Marshall, também dos Estados Unidos. Na oitava bateria, Alejo Muniz mede forças com o indonésio Rio Waida, e logo depois é a vez do campeão olímpico Italo Ferreira enfrentar o australiano Julian Wilson.

Ítalo Ferreira em ação na etapa de El Salvador pela WSL (Foto: Divulgação/WSL)

Miguel Pupo enfrenta o havaiano Ian Gentil na 11ª bateria. Deivid Silva encara o italiano Leonardo Fioravanti na 12ª, enquanto João Chianca, o "Chumbinho", enfrenta o norte-americano Cole Houshmand na 14ª disputa. Encerrando a participação brasileira nas oitavas, Ian Gouveia enfrenta o japonês Kanoa Igarashi, conhecido por eliminar brasileiros em etapas anteriores.

Na disputa do feminino, a única representante brasileira na etapa de Gold Coast na WSL é Luana Silva. A brasileira terá pela frente a havaiana Gabriela Bryan em busca de repetir o feito de Bells Beach e conquistar uma vaga nas quartas de final.

Ranking da WSL

RANKING MASCULINO

No ranking feminino, o Brasil tem três atletas no top 10. Italo Ferreira é, inclusive, o líder do campeonato.

1º - Italo Ferreira (BRA) - 31.290 pontos

2º - Ethan Ewing (AUS) - 26.310 pontos

3º - Yago Dora (BRA) - 24.405 pontos

4º - Jordy Smith (ZAF) - 24.045 pontos

5º - Jack Robinson (AUS) - 23.755 pontos

6º - Kanoa Igarashi (JPN) - 21.845 pontos

7º - Barron Mamiya (HAW) - 21.405 pontos

8º - Leonardo Fioravanti (ITA) - 20.420 pontos

9º - Miguel Pupo (BRA) - 18.225 pontos

10º - Rio Waida (IDN) - 17.865 pontos

RANKING FEMININO

Já entre as mulheres, a brasileira Luana Silva aparece no décimo lugar da disputa.